«Астон Вилла» уверена, что ей удастся выиграть борьбу за Пау Торреса у «Тоттенхэма»

«Астон Вилла» верит в трансфер центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса, который летом с большой долей вероятности сменит клубную прописку. По информации от Cadena Ser, бирмингемский клуб уверен, что ему удастся обойти лондонский «Тоттенхэм» в борьбе за испанца.

Уверенности «Астон Вилле» прибавляет то, что главный тренер Унаи Эмери уже работал с Торресом в «Вильярреале» и построил с футболистом отличные отношения. Унаи вместе с Пау вместе выигрывали Лигу Европы в 2021 году.

Отметим, что контракт Торреса с «Вильярреалом» истекает в конце следующего сезона. Игрок готов покинуть клуб ближайшим летом.