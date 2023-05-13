Цыганков оформил очередной ассист за «Жирону»

Украинский игрок атаки «Жироны» Виктор Цыганков отличился очередным голевым действием в рамках Ли Лиги. Сегодня в матче против клуба «Реал Сосьедад» украинец оформил ассист, матч завершился со счётом 2:2.

Всего в текущем сезоне у Цыганкова в 15 матчах за «Жирону» три гола и пять ассистов. Воспитанник киевского «Динамо», напомним, стал игроком этой каталонской команды минувшей зимой.

По ассистам Цыганков делит первое место в команде, а по системе гол+пас уступает лишь Валентину Кастельяносу – у него 13 очков по этой системе.

​Украинец Цыганков стал игроком «Жироны»