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Чемпионат Испании. Ла Лига

Цыганков оформил очередной ассист за «Жирону»

13 Мая 2023 • 19:33 Комментировать
Жирона
...
Вильярреал
20.05 15:00

Украинский игрок атаки «Жироны» Виктор Цыганков отличился очередным голевым действием в рамках Ли Лиги. Сегодня в матче против клуба «Реал Сосьедад» украинец оформил ассист, матч завершился со счётом 2:2.

Всего в текущем сезоне у Цыганкова в 15 матчах за «Жирону» три гола и пять ассистов. Воспитанник киевского «Динамо», напомним, стал игроком этой каталонской команды минувшей зимой.

По ассистам Цыганков делит первое место в команде, а по системе гол+пас уступает лишь Валентину Кастельяносу – у него 13 очков по этой системе.

​Украинец Цыганков стал игроком «Жироны»

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Виктор Цыганков
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ЖИРОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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