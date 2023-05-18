«Барселона» присматривается к тренеру «Жироны»

Каталонская «Барселоны» присматривается к тренеру «Жироны» Мичелу. По информации от журналиста Альфреда Мартинеса, «сине-гранатовые» обратят на специалиста внимание, если у руководства возникнут сомнения в нынешнем тренере Хави Эрнандеса.

«Жирона» принадлежит владельцам «Манчестер Сити», у которых в активе есть несколько клубов по всей планете. В этом сезоне каталонский клуб отбирал очки у «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании.

«Жирона» лишь в этом сезоне вернулась в элитный дивизион страны из Сегунды. Сейчас команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, которое даёт право сыграть в Лиге конференций в следующей кампании.