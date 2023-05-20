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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» сделает всё возможное для трансфера Юмтити, если останется в Серии А

20 Мая 2023 • 10:59 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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Через 10 ч. 4 мин.

«Лечче» очень хочет оставить центрального защитника Самюэля Юмтити в команде на постоянной основе. Как сообщает Sport, если клуб сохранит прописку в Серии А, руководство сделает всё возможное ради трансфера француза.

Юмтити выступает за «Лечче» в этом сезоне на правах аренды из «Барселоны». Итальянский клуб считает, что в случае сохранения прописки в Серии А сможет провернуть трансфер Самуэля за 4 миллиона евро. Напомним, в Юмтити заинтересованы и другие клубы Серии А. Ранее игрока связывали с миланским «Интером».

За три тура до конца чемпионата «Лечче» имеет отрыв от зоны вылета в размере двух очков. В оставшихся матчах Серии А команде предстоит сыграть со «Специей», «Монцой» и «Болоньей».

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Барселона Лечче Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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