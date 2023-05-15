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Чемпионат Испании. Ла Лига

Масалитин: Уже по предсезонке было видно, что «Барселона» может завоевать титул эксклюзив

15 Мая 2023 • 16:35 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Бывший игрок испанского «Бадахоса» Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о досрочном чемпионстве «Барселоны».

- Как вы восприняли досрочное чемпионство «Барселоны»?

- «Барса» воспользовалась ситуацией, что «Реал» занят на несколько фронтов. Ему не хватило физики на внутренний чемпионат. В «Барселоне» сейчас идет перестроение. Хави прививает внутреннюю философию «Барселоны». Мы помним, какую яркую игру показывала команда, и такой футбол хочет видеть Хави. Думаю, через годик-два «Барселона» и в Европе должна хорошо пошуметь, если все будет нормально, например, не уволят Хави.

- В этом сезона «Барселона» действительно на голову выше всех?

- Так сложились обстоятельства. Просто у «Реала» возрастные игроки в команде, и на все фронта их не хватило, как я и сказал. Этот момент помог, но им надо было воспользоваться. И они это сделали.

- Когда поняли, что «Барселона» завоюет титул?

- Да в принципе по предсезонке. Были какие-то кубки. «Барселона» уже тогда показывала стабильную, интересную игру. Хотя она попала под «Реал», которым в Кубке была разгромлена. Но все равно ребята из «Барселоны» молодцы. Они нащупали свою игру.

- Что скажете об инциденте с болельщиками «Эспаньола» после золотой игры для «Барселоны»?

- Когда две команды в одном городе, это сложная ситуация. Естественно, что одни болеют за, другие против. Это не новая ситуация. Там идет непримиримая вражда. Они ненавидят друг друга. Понятно, что в семье не без урода. Есть и ярые фанаты, которые себе позволяют такие выходки. Горячие финские парни выбежали после игры. Это не красит, конечно, футбол. Все-таки эмоции надо контролировать, как бы горько тебе не было. Там идет нехорошая вражда. Это однозначно. Там столько ненависти. И атрибутику снимают, и не дай бог в бар не тот придешь.

- Читали, что «Реал» поздравил «Барселону» с чемпионством? Сложно представить, чтобы, например, ЦСКА поздравил «Спартак» с аналогичным титулом или наоборот.

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- Все спортсмены и знают, как тяжело даются чемпионства. На сегодняшний день «Барселона» была сильнее.

- Что скажете о возможном возвращении Лионеля Месси в команду? Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что сделает все возможное для этого.

- Месси – символ «Барселоны», воспитанник команды, лучший игрок, икона клуба. Но на сегодняшний день им не довольны в «ПСЖ», как и Неймаром с Мбаппе, потому что люди не отрабатывают в обороне. Отсюда неудачи в еврокубках. Когда лучший игрок дешевеет на сто миллионов, это о чем-то говорит. Я думаю, что здесь больше имиджевая история в плане возвращения Месси в «Барселону».

- Считаете, это реально?

- Посмотрим. Если он будет приносить результат, то почему нет?

- Может, вы хотите вновь увидеть противостояние Месси и Ронадлу?

- Всему свое время. Они уже, честно, говоря, идут с ярмарки. Мы помним, как Месси играл при Гвардиоле центрального нападающего. В моем понимании это никак не вяжется, но он наколотил мячей. Если сейчас сравнивать того Месси и этого, разница будет налицо. Но еще не факт, что он приедет. Есть серьезное предложение из Саудовской Аравии, и что-то мне подсказывает, что больше шансов, что он продолжит карьеру там.

- Что?

- Внутреннее чутье. Ему там сделают сказочные условия. А деньги лишними никогда не бывают. Есть предложения, от которых нельзя отказаться. Думаю, он спокойно там доиграет, как и Роналду. Ему не надо находить мотивацию, что-то там доказывать. А сейчас мы видим, что его освистывают и «ПСЖ». Главное, чтобы в «Барселоне» такого не произошло.

- Но было бы красиво завершить карьеру в родном клубе.

- Да. Можно было бы туда приехать и провести несколько игр. Или устроить прощальный матч.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Валерий Масалитин
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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