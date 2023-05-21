​Альба: «Проиграли очень приличной команде»

Каталонская «Барселона» проиграла в тридцать пятом туре испанского чемпионата «Реал Сосьедад», чем чуть омрачила триумф «Барселоны», которая отметила свой чемпионский титул со своими фанатами. Его «Барселона» добыла неделей ранее - тоже в Барселоне, но на стадионе «Эспаньола». Игру с «Реал Сосьедад» прокомментировал Жорди Альба - ветеран клуба.

- Мы проиграли очень приличной, мотивированной команде, они провели отличный матч, сыграли интенсивнее, чем мы. Но нам надо сейчас праздновать победу в чемпионате, - цитирует слова Альбы пресс-служба команды.

В следующем туре «Барселона» сразится с «Вальядолидом».