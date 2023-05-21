Бускетс: «Чувствую себя счастливым»

Несмотря на поражение в тридцать пятом туре испанского чемпионата, каталонская «Барселона» отпраздновала добытый в прошлом туре чемпионский титул. Он, скорее всего, стал последним для ветерана клуба Серхио Бускетса, который намерен покинуть команду по окончании сезона.

- Этот титул многое значит для меня лично, но и для клуба также. Мы ведь несколько лет не выигрывали ничего существенного. Удалось отпраздновать это с фанами, это повод чувствовать себя счастливым. С таким чувством и покидаю стадион, - заявил Серхио Бускетс в интервью клубной пресс-службе.

В следующем туре «Барселона» сыграет в Вальядолиде.