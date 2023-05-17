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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри – о нападении ультрас «Эспаньола»: «Я услышал крик, после чего мы все побежали»

17 Мая 2023 • 09:50 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Хавбек «Барселоны» Педри рассказал об инциденте после дерби с «Эспаньолом» на прошлых выходных. Напомним, футболисты «сине-гранатовых» выстроились у центрального круга и хороводом начали праздновать чемпионский титул Ла Лиги, после чего некоторые болельщики «Эспаньола» пробрались на поле и разогнали игроков «Барселоны».

«Нападение ультрас «Эспаньола»? Я внезапно услышал крик, после чего мы все побежали в раздевалку», – сказал Педри в интервью El Hormiguero.

Сам матч против «Эспаньола» «Барселона» выиграла на выезде со счётом 4:2, благодаря чему гарантировала себе чемпионский титул Ла Лиги за 4 тура до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Педри
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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