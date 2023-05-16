«Барселона» сделала официальное предложение о переходе нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

Diario Sport утверждает, что каталонский клуб уже давно направил свое предложение 35-летнему аргентинцу. По информации источника, оклад Месси должен составить 25 миллионов евро в год до вычета налогов, трудовой договор будет рассчитан на один сезон. Как сообщает источник, в «Барселоне» уверены, что Месси подпишет контракт и вернется в клуб.

В текущем сезоне на счету нападающего 20 голов и 19 ассистов в 38 матчах с учетом всех турниров. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.