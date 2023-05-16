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Линекер: «Я бы больше предпочёл видеть Беллингема в «Барселоне»

16 Мая 2023 • 13:50 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Экс-игрок «Барселоны» Гари Линекер немного расстроен тем фактом, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил перейти в «Реал» Мадрид. Напомним, каталонская команда не может участвовать в гонке за англичанином, так как «Боруссия» требует за игрока минимум 100 миллионов евро.

«Я бы больше предпочёл видеть Беллингема в «Барселоне», но стоит признать, в тройке полузащиты мадридского «Реала» он будет смотреться хорошо. Джуд – настоящий бриллиант, очень особенный игрок, один из главных талантов своего поколения», – заявил Линекер в беседе с The Times.

Беллингем ради переезда в Мадрид отказал сразу нескольким клубам из АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд Гари Линекер трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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