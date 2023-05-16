«Барселона» уверена, что получит разрешение от Ла Лиги на трансфер Иньиго Мартинеса

Каталонская «Барселона» уверена, что получит разрешение от Ла Лиги на трансфер центрального защитника Иньиго Мартинеса из «Атлетика» Бильбао. Баск будет доступен летом на правах свободного агента, ведь его контракт с нынешней командой скоро истекает.

«Барселона» также уверена, что Ла Лига скоро зарегистрирует новый контракт полузащитника Гави. Ранее суд отказывал в регистрации трудового договора с испанцем, из-за чего вокруг будущего хавбека начали появляться различные слухи.

Мартинес должен заменить в «Барселоне» Херарда Пике, который в декабре завершил профессиональную карьеру футболиста.