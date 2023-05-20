Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может стать для «Барселоны» «новым Серхио Бускетсом».

34-летний испанец покидает команду по окончании сезона. В «Барселоне» рассматривали различные кандидатуры на позицию опорного хавбека, но теперь, похоже, определились с наиболее подходящим преемником. По обновлённым сведениям RAC1, таковым отныне считается Киммих. Об интересе к 28-летнему немецкому футболисту уже сообщалось ранее, однако намерения «сине-гранатовых» становятся всё более серьёзными.

Известно, что «Бавария» не заинтересована в продаже Йозуа Киммиха предстоящим летом. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 80 млн евро.