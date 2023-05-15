«Барселона» хочет продать Феррана Торреса несмотря на то, что игрок намерен остаться

Каталонская «Барселона» твёрдо намерена расстаться со своим нападающим Ферраном Торресом, несмотря на желание самого футболиста остаться в стане «сине-гранатовых». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Торрес перешёл в «Барселону» относительно недавно – в январе 2022 года. За игрока были уплачены 55 миллионов евро, но это не смущает руководство каталонцев, которое хочет избавиться от Феррана ближайшим летом.

В услугах Торреса ранее проявляла интерес «Астон Вилла». Испанец уже выступал в Английской премьер-лиге в составе «Манчестер Сити», где становился чемпионом страны.