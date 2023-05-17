Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих стал трансферной целью «Барселоны».

Каталонский клуб занимается поисками игрока в середину поля, который мог бы заменить уходящего Серхио Бускетса. По сведениям журналиста Феррана Мартинеса, новым кандидатом на эту роль стал Киммих. 28-летний хавбек подумывает об уходе из «Баварии», а проект, который строит Хави Эрнандес в «Барселоне», видится ему весьма привлекательным. Наставник «сине-гранатовых» очень высоко оценивает способности немецкого футболиста.

Контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.