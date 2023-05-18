Деку получит должность в «Барселоне», несмотря на решение Алемани остаться

Бывший футболист «Барселоны» Деку в скором времени вернётся в клуб в новой роли.

Как стало известно недавно, спортивный директор Матеу Алемани, ранее связанный с переходом на аналогичную должность в английскую «Астон Виллу», решил остаться в «Барселоне». Сам специалист подтвердил это, когда получил вопрос от СМИ. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, это не помешает возвращению в каталонский клуб Деку, изначально рассматривавшего в качестве замены Алемани. Переговоры с португальцем близятся к успешному итогу.

Матеу Алемани работает в «Барселоне» с марта 2021 года. Его контракт истекает после завершения следующего сезона.