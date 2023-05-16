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Неймар хочет вернуться в «Барселону»

16 Мая 2023 • 21:06 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Вингер «Пари Сен-Жермен» Неймар хотел бы вновь выступать за «Барселону».

Ранее стало известно, что бразилец решил покинуть «ПСЖ» после завершения текущего сезона. Руководство парижан, по многочисленным слухам, заинтересовано в продаже 31-летнего игрока, в настоящий момент продолжающего восстановление после травмы. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, сам Неймар хотел бы вернуться в «Барселону». Он скучает по каталонскому клубу и находится в хороших отношениях с некоторыми его представителями, однако понимает, что переход маловероятен. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта не рассматривает возможность такого трансфера.

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Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Комментарии (1)
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Vova52
16 Мая 2023 в 21:18
Кому нужен футболист , который пол сезона проводит в лазарете....
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