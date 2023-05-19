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Френки де Йонг ответил на вопрос о возвращении Месси в «Барселону»

19 Мая 2023 • 23:46 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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Через 21 ч. 55 мин.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мыслями о возможном приходе в клуб Лионеля Месси.

Аргентинец не продлил истекающий контракт с «Пари Сен-Жермен», а потому уже совсем скоро будет доступен в качестве свободного агента. Как известно, над возвращением нападающего активно работает «Барселона».

«Месси? Я не знаю. Я много об этом читал, но я понятия не имею, что произойдёт. Лео – фантастический футболист, и было бы очень здорово, если бы он вернулся в «Барселону», – сказал в интервью Ziggo Sport нидерландский хавбек, выступавший вместе с Месси за «сине-гранатовых» с 2019 по 2021 год.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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