Кристенсен: «Никогда не жалел, что перешёл в «Барселону»

Центральный защитник «Барселона» Андреас Кристенсен заверил, что никогда не жалел о переходе в каталонскую команду. Напомним, в своём дебютном сезоне датчанин выиграл с «сине-гранатовыми» чемпионат Испании и суперкубок.

«Никогда не жалел, что перешёл в «Барселону». В свой первый день в команде я не врал, когда сказал, что моя мечта осуществилась», – сказал Кристенсен в интервью после победы над «Эспаньолом» в каталонском дерби.

В предыдущие годы карьеры Кристенсен выступал за такие команды, как мёнхенгладбахская «Боруссия» и лондонский «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в позапрошлом сезоне.