Френки де Йонг: «Я очень счастлив, мы заслужили этот титул»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после победы своей команды в чемпионате Испании. Напомним, обыграв в дерби «Эспаньол» каталонцы гарантировали себе первый чемпионский титул Ла Лиги с 2019 года.

«Я очень счастлив, мы заслужили этот титул. На протяжение всего сезона мы были стабильны и справлялись очень хорошо. К сожалению, в на европейской арене нам не удалось выступить достойно, но мы выиграли Суперкубок и чемпионат Испании. В целом этот сезон можно считать хорошим», – сказал де Йонг на послематчевом интервью.

Напомним, прошлым летом де Йонг мог уйти из «Барселоны». Игроком интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».