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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг: «Я очень счастлив, мы заслужили этот титул»

15 Мая 2023 • 13:35 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после победы своей команды в чемпионате Испании. Напомним, обыграв в дерби «Эспаньол» каталонцы гарантировали себе первый чемпионский титул Ла Лиги с 2019 года.

«Я очень счастлив, мы заслужили этот титул. На протяжение всего сезона мы были стабильны и справлялись очень хорошо. К сожалению, в на европейской арене нам не удалось выступить достойно, но мы выиграли Суперкубок и чемпионат Испании. В целом этот сезон можно считать хорошим», – сказал де Йонг на послематчевом интервью.

Напомним, прошлым летом де Йонг мог уйти из «Барселоны». Игроком интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Барселона Френки де Йонг
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
15 Мая 2023 в 13:51
нет, не заслужили! вам просто повезло ТВ ари!
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