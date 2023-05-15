«Барселона» потребует от Ла Лиги письменной гарантии возвращения Месси

Каталонская «Барселона» во всю готовится к возвращению лучшего бомбардира в своей истории Лионеля Месси. По информации от издания Sport, если Ла Лига одобрит план «сине-гранатовых», каталонский клуб попросит у руководства чемпионата письменную гарантию. Лишь после получения определённого документа «Барселона» начнёт переговоры с Месси, который готов вернуться на «Камп Ноу».

Напомним, в конце сезона у Лионеля истекает контракт с «ПСЖ», что даёт ему возможность присоединиться к новой команде на правах свободного агента.

Если вариант с «Барселоной» сорвётся, Месси рассмотрит вероятность переезда в Саудовскую Аравию.