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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» потребует от Ла Лиги письменной гарантии возвращения Месси

15 Мая 2023 • 15:45 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Каталонская «Барселона» во всю готовится к возвращению лучшего бомбардира в своей истории Лионеля Месси. По информации от издания Sport, если Ла Лига одобрит план «сине-гранатовых», каталонский клуб попросит у руководства чемпионата письменную гарантию. Лишь после получения определённого документа «Барселона» начнёт переговоры с Месси, который готов вернуться на «Камп Ноу».

Напомним, в конце сезона у Лионеля истекает контракт с «ПСЖ», что даёт ему возможность присоединиться к новой команде на правах свободного агента.

Если вариант с «Барселоной» сорвётся, Месси рассмотрит вероятность переезда в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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