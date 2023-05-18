Педри и Араухо не сыграют с «Реал Сосьедадом»

Два футболиста каталонской «Барселоны» не сыграют в ближайшем туре чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Как сообщает журналист Хави Мигель, встречу пропустит центральный защитник Рональд Араухо и полузащитник Педри.

Отмечается, что оба футболиста ощущают дискомфорт, поэтому тренерский штаб решил не рисковать их здоровьем в матче, который по сути ничего не решает. Напомним, «Барселона» уже обеспечила себе золотые медали чемпионата Испании, обыграв в прошлом туре на выезде «Эспаньол» в каталонском дерби.

О сроках восстановления Педри и Араухо пока нет конкретной информации.