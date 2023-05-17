Кркич может вернуться в «Барселону» в новой роли

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич в скором времени может вернуться в клуб.

Несколькими месяцами ранее испанец объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 32 лет. Как сообщает журналист Херард Ромеро, боссы «Барселоны» хотят, чтобы Кркич занял одну из управляющих должностей в «Ла Масии». Работа экс-нападающего будет заключаться во взаимодействии с юными игроками и их подготовке к переходу в первую команду.

Боян Кркич считался одним из самых одарённых выпускников академии «Барселоны» в середине 2000-х, но не сумел реализовать свой потенциал на взрослом уровне, хоть и провёл в общей сложности 163 поединка за «сине-гранатовых».