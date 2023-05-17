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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кркич может вернуться в «Барселону» в новой роли

17 Мая 2023 • 02:15 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич в скором времени может вернуться в клуб.

Несколькими месяцами ранее испанец объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 32 лет. Как сообщает журналист Херард Ромеро, боссы «Барселоны» хотят, чтобы Кркич занял одну из управляющих должностей в «Ла Масии». Работа экс-нападающего будет заключаться во взаимодействии с юными игроками и их подготовке к переходу в первую команду.

Боян Кркич считался одним из самых одарённых выпускников академии «Барселоны» в середине 2000-х, но не сумел реализовать свой потенциал на взрослом уровне, хоть и провёл в общей сложности 163 поединка за «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боян Кркич
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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