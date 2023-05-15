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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы хотим, чтобы Фати остался в «Барселоне»

15 Мая 2023 • 12:39 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта подметил, что клуб хочет сохранить своего воспитанника Ансу Фати, несмотря на слух о желании руководства продать футболиста в другую команду за большие деньги.

«Мы хотим, чтобы Фати остался в «Барселоне». Это игрок с большим потенциалом. Сам футболист разделяет наше желание и хочет остаться в клубе», – цитирует Лапорту Barca Universal.

Фати получает неудовлетворительное для себя количество игрового времени под руководством Хави Эрнандеса, но футболист всё равно хочет остаться, чтобы показать себя во всей красе. Ранее Ансу связывали с переходом в «Вулверхэмптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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