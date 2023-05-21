Рафинья: «Трудно описать эти чувства»

Каталонская «Барселона» добилась самого крупного успеха при Хави Эрнандесе, команда стала чемпионом Испании, но в очередном туре проиграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:2. Нападающий каталонского суперклуба Рафинья прокомментировал итоги матча.

- Трудно описать свои чувства, я рад, мы все очень рады, довольны, если говорить обо всем сезоне, конечно, не о прошедшем матче. Люди остались на стадионе отпраздновать наш титул - это был крайне волнующий момент. Жаль только, что не выиграли, - цитирует слова Рафиньи пресс-служба «Барселоны».

В следующем туре чемпион сыграет с «Вальядолидом».