Де Йонг высказался о взаимоотношениях с Лапортой

Футболист «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, что думает о президенте клуба Жоане Лапорте.

Прошлым летом в прессе появлялось множество слухов о готовности «Барселоны» продать нидерландского хавбека в один из грандов Английской премьер-лиги ради стабилизации финансового положения, несмотря на желание футболиста остаться. Сам же Лапорта неоднократно заявлял, что вопрос продажи де Йонга даже не рассматривается.

«Мои взаимоотношения с Лапортой? Всё в порядке, у нас никогда не было никаких проблем. Конечно, прошлым летом была особая ситуация, но я в хороших отношениях с президентом нашего клуба», – поведал в интервью Ziggo Sport игрок.