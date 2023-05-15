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Ленгле не спешит соглашаться на полноценный переход в «Тоттенхэм»

15 Мая 2023 • 12:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
20.05 14:30

Центральный защитник «Тоттенхэма» Клеман Ленгле не спешит переходить в лондонскую команду на постоянной основе. По информации от журналиста Роджера Торелло, француз сперва хочет знать имя нового тренера, прежде чем давать согласие на полноценный переход.

Напомним, Ленгле до сих пор принадлежит каталонской «Барселоне», которая хочет поскорее продать футболиста, чтобы получить деньги на усиление состава. Клемана в «Тоттенхэм» пригласил Антонио Конте, который по ходу сезона был уволен из лондонского клуба. Ленгле опасается, что новый тренер может ограничить его игровое время, поэтому пока не спешит давать согласие на полноценный переход.

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