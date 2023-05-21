«Реал Сосьедад» победил на «Камп Ноу» впервые в 21-м веке

Очень удачно обернулся для «Реал Сосьедад» выезд к уже победившей в испанском чемпионате «Барселоне» - не очень мотивированные каталонцы уступили сопернику, пропустив два мяча и сумев забить лишь гол престижа усилиями Левандовски.

Как выяснилось, «Реал Сосьедад» выиграл на «Камп Ноу» впервые в 21-м веке, более того, в последний раз баски побеждали тут аж в 1991 году, когда «Барселоной» руководил Йохан Кройф. Тогда «Реал Сосьедад» выиграл 3:1, но это не помешало «Барселоне» стать чемпионами Испании и в том сезоне также.

В следующем туре чемпионата «Реал Сосьедад» примет дома «Альмерию».