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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» победил на «Камп Ноу» впервые в 21-м веке

21 Мая 2023 • 00:03 Комментировать
Барселона
1:2
Реал Сосьедад
окончен

Очень удачно обернулся для «Реал Сосьедад» выезд к уже победившей в испанском чемпионате «Барселоне» - не очень мотивированные каталонцы уступили сопернику, пропустив два мяча и сумев забить лишь гол престижа усилиями Левандовски.

Как выяснилось, «Реал Сосьедад» выиграл на «Камп Ноу» впервые в 21-м веке, более того, в последний раз баски побеждали тут аж в 1991 году, когда «Барселоной» руководил Йохан Кройф. Тогда «Реал Сосьедад» выиграл 3:1, но это не помешало «Барселоне» стать чемпионами Испании и в том сезоне также.

В следующем туре чемпионата «Реал Сосьедад» примет дома «Альмерию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад
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