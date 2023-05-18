«Атлетико» заинтересован в приобретении Альбы

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба может провести следующий сезон в другой команде из чемпионата Испании. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, в приобретении футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

По предварительным слухам «Барселона» хочет сократить зарплату Альбы на 60%, но фуллбек пока не готов пойти на такие условия. Выходом для «сине-гранатовых» может стать продажа за один год до истечения срока контракта.

Напомним, Альба выступает за «Барселону» с 2012 года, когда перешёл из «Валенсии». Жорди является воспитанником «сине-гранатовых», но для того, чтобы пробиться в первую команду, ему в своё время пришлось покинуть клуб и проявить себя в другом месте.