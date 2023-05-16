Йорди Кройф покинет пост спортивного директора «Барселоны» после окончания текущего сезона.

На своем официальном сайте «сине-гранатовые» сообщили о том, что 49-летний нидерландский специалист не станет продлевать истекающий трудовой договор с клубом и покинет команду после завершения нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Кройф является спортивным директором «Барселоны» с июля 2022 года.

Ранее «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, оторвавшись от идущего на втором месте мадридского «Реала» на 14 очков.

В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса встретятся с «Реалом Сосьедад».

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