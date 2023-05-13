Рафинья не хочет сидеть в запасе в следующем сезоне

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас не намерены быть запасным в своей команде в следующем сезоне. По информации от издания Sport, бразилец хочет выступать в основном составе.

Рафинья сейчас задумывается о потенциальном уходе из «Барселоны», так как считает, что в следующем сезоне будет получать мало игрового времени из-за конкуренции с Усманом Дембеле. Напомним, к бразильцу есть очень предметный интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги. В гонке за игроком пока лидирует «Ньюкасл».

Рафинья перешёл в «Барселону» прошлым летом за 58 миллионов евро из «Лидса». Ради перехода в стан «сине-гранатовых» бразилец отказался от варианта с «Челси».