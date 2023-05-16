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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави на этой неделе сообщит некоторым игрокам «Барселоны», что они не входят в его планы

16 Мая 2023 • 10:46 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес на этой неделе должен указать на дверь некоторым футболистам команды. По информации от Sport, наставник уже определил список игроков, которые не входят в его планы на следующий сезон.

Источник пока не сообщает имена футболистов, которые должны покинуть «Барселону» в ближайшее межсезонье. Ранее с уходом связывали Феррана Торреса, Рафинью Диаса и Ансу Фати. Продав часть из этих игроков, «Барселона» рассчитывает получить деньги для решения финансовых проблем.

Напомним, на прошлых выходных «Барселона» оформила победу в чемпионате Испании, обыграв в каталонском дерби «Эспаньол».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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