Хави на этой неделе сообщит некоторым игрокам «Барселоны», что они не входят в его планы

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес на этой неделе должен указать на дверь некоторым футболистам команды. По информации от Sport, наставник уже определил список игроков, которые не входят в его планы на следующий сезон.

Источник пока не сообщает имена футболистов, которые должны покинуть «Барселону» в ближайшее межсезонье. Ранее с уходом связывали Феррана Торреса, Рафинью Диаса и Ансу Фати. Продав часть из этих игроков, «Барселона» рассчитывает получить деньги для решения финансовых проблем.

Напомним, на прошлых выходных «Барселона» оформила победу в чемпионате Испании, обыграв в каталонском дерби «Эспаньол».