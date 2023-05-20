Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу некомфортно в «Баварии», три клуба следят за ситуацией

20 Мая 2023 • 02:12 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 16 ч. 34 мин.

Крайний защитник «Баварии» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», вряд ли продолжит карьеру в Мюнхене.

Аренда португальца рассчитана до конца сезона, а стоимость выкупа составляет 70 млн евро. В «Баварии» не имеют претензий к игре 28-летнего латераля, однако его переход в клуб на постоянной основе считается маловероятным из-за финансового аспекта.

По информации журналиста Керри Хау, чтобы сделка состоялась, самому Канселу необходимо твёрдо заявить о намерении остаться в «Баварии», однако в настоящий момент игроку не слишком комфортно в клубе – он почти не взаимодействует с товарищами по команде вне поля. «Манчестер Сити» не планирует возвращать защитника, за ситуацией следят «Барселона», «Реал» и «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Канселу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 14:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брентфорд Брентфорд
1.87 3.95 3.95
Видео
20.05.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.90 4.20 1.67
Видео
20.05.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.57 4.60 5.40
Видео
20.05.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
2.21 3.30 3.55
Видео
20.05.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.31 3.60 3.05
Видео
20.05.23 в 19:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Арсенал Арсенал
5.60 4.50 1.56
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
02:12 · Англия. Премьер-лига
Канселу некомфортно в «Баварии», три клуба следят за ситуацией
01:54 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» объявит о подписании Сёюнджю в ближайшие недели
01:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» – один из главных претендентов на Влаховича слухи
01:26 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «Хочу выиграть с «Челси» всё»
01:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард ответил на вопрос о мотивации игроков «Челси» на оставшиеся матчи
00:34 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана – о кризисе «Челси»: «Виноваты мы все, а не кто-то один»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер сказал «да» «Ливерпулю»
00:07 · Англия. Премьер-лига
Восемь клубов были проинформированы о потенциальном уходе Киммиха из «Баварии»
19 Мая
23:55 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Фелиш меня удивил»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал возможный уход Келлехера из «Ливерпуля»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Хочу остаться в «Арсенале» на долгие годы и помочь клубу выиграть трофеи»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Директор «Баварии» может перейти в «Тоттенхэм» слухи
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» планирует оформить ряд продаж ещё до открытия трансферного окна 1
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» определился с новым тренером
Все новости
Рекомендуем