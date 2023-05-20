Канселу некомфортно в «Баварии», три клуба следят за ситуацией

Крайний защитник «Баварии» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», вряд ли продолжит карьеру в Мюнхене.

Аренда португальца рассчитана до конца сезона, а стоимость выкупа составляет 70 млн евро. В «Баварии» не имеют претензий к игре 28-летнего латераля, однако его переход в клуб на постоянной основе считается маловероятным из-за финансового аспекта.

По информации журналиста Керри Хау, чтобы сделка состоялась, самому Канселу необходимо твёрдо заявить о намерении остаться в «Баварии», однако в настоящий момент игроку не слишком комфортно в клубе – он почти не взаимодействует с товарищами по команде вне поля. «Манчестер Сити» не планирует возвращать защитника, за ситуацией следят «Барселона», «Реал» и «Арсенал».