«Барселона» думает, что Киммих обойдётся ей дешевле, чем Субименди

Каталонская «Барселона» продолжает охотиться за опорным полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом, которого мюнхенский клуб пока не хочет отпускать. По информации от журналиста Феррана Мартинеса «сине-гранатовые» действительно считают, что в случае компромисса с «Баварией» Киммих обойдётся им дешевле, чем Мартин Субименди из «Реал Сосьедада». Напомним, опорного хавбека басков оценивают в 60-70 миллионов евро.

Киммих имеет контракт с «Баварией» до 2025 года, поэтому убедить мюнхенский клуб согласиться на продажу будет сложно. Ранее сообщалось, что сам футболист открыт к переезду в «Барселону», куда прошлым летом также перебрался его бывший одноклубник Роберт Левандовски.