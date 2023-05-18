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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» думает, что Киммих обойдётся ей дешевле, чем Субименди

18 Мая 2023 • 09:53 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
20.05 19:30

Каталонская «Барселона» продолжает охотиться за опорным полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом, которого мюнхенский клуб пока не хочет отпускать. По информации от журналиста Феррана Мартинеса «сине-гранатовые» действительно считают, что в случае компромисса с «Баварией» Киммих обойдётся им дешевле, чем Мартин Субименди из «Реал Сосьедада». Напомним, опорного хавбека басков оценивают в 60-70 миллионов евро.

Киммих имеет контракт с «Баварией» до 2025 года, поэтому убедить мюнхенский клуб согласиться на продажу будет сложно. Ранее сообщалось, что сам футболист открыт к переезду в «Барселону», куда прошлым летом также перебрался его бывший одноклубник Роберт Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Реал Сосьедад Йозуа Киммих Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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