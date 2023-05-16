«Барселона» намерена сократить зарплату Альбы на 60%

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба может остаться в клубе при определённом условии.

34-летний ветеран не является постоянным игроком стартового состава в текущем сезоне. Если верить слухам, «Барселона» может расстаться с латералем предстоящим летом. По информации журналиста Решада Рахмана, этого не произойдёт, если игрок согласится на предложенные клубом условия: руководство каталонского гранда хотело бы сократить зарплату Альбы на 60%, а также распределить выплаты на два года. Во вторник президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже встретился с футболистом для обсуждения данного вопроса.

Действующий контракт Жорди Альбы рассчитан до 2024 года.