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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

20 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Барселона
0:1
Реал Сосьедад
1 3.25 X 3.30 2 2.25
1-й тайм

В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Реал Сосьедада».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Барселона0:1Реал Сосьедад
 5'Мерино Микель (0:1)
Тер Штеген Марк-АндреБальде АлехандроКунде ЖюльКристенсен АндреасАльба ЖордиКесси ФранкБускетс СерхиоДе Йонг ФренкиРафинья ДиасЛевандовски РобертДембеле Усман
Запасные: Фати АнсуПенья ИньякиГарсия ЭрикАлонсо МаркосТоррес ФерранТорре ПаблоРоберто Серхи
Ремиро АлехандроАриц ЭлустондоСубельдия Игор  8'Ле Норман РобенРико ДиегоМерино МикельСубименди МартинИльяраменди Асьер  37'Чо Мохамед-АлиБарренечеа АндерСорлот Александр
Запасные: Фернандес КарлосГоросабел АндониГевара АндерКубо ТакефусаОярсабаль МикельМуньос АйхенМарин ПаблоСубиаурре АндониСола АлексПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
20 мая. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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