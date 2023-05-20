«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Реал Сосьедада».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Реал Сосьедад
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Протокол игры
|5'Мерино Микель (0:1)
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо•Субельдия Игор• 8'Ле Норман Робен•Рико Диего•Мерино Микель•Субименди Мартин•Ильяраменди Асьер• 37'Чо Мохамед-Али•Барренечеа Андер•Сорлот Александр
20 мая. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
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