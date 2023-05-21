Хави Эрнандес: «Великий момент для всех нас»

Каталонской «Барселоне» не удалось порадовать своих поклонников победой в первом после завоевания чемпионского титула в Ла Лиге матче, команда Хави Эрнандеса не получила даже ничьей - она проиграла «Реал Сосьедаду». Наставник клуба, тем не менее, доволен, ведь после матча состоялись празднования в честь чемпионства.

- Большой праздник, все заслужили его, особенно фанаты. Я очень горжусь тем, что являюсь тренером «Барселоны», но также и «кулесом», ее фанатом. Это великий момент для всех нас, - цитирует слова Хави Эрнандеса пресс-служба «Барселоны».

В следующем туре «Барселоне» предстоит сыграть с «Вальядолидом».