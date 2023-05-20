Игроки «Барселоны» обратились к российским болельщикам

Футболисты «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто поблагодарили болельщиков команды из России.

«Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в России! Скоро увидимся!» — заявил Бальде на видео, опубликованном в телеграм-канале «Okko Спорт».

«Дорогие болельщики из России. Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!» — добавил Роберто.

Напомним, каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании. На данный момент команда Хави Эрнандеса опережает идущий на втором месте «Реал» на 14 баллов.