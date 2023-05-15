Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кристенсен: «Очень рад, что выиграл два трофея в своём первом сезоне за «Барселону»

15 Мая 2023 • 13:28 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен поделился эмоциями после победы своей команды в чемпионате Испании. Напомним, ранее датчани выиграл с «сине-гранатовыми» Суперкубок Испании.

«Очень рад, что выиграл два трофея в своём первом сезоне за «Барселону». Это невероятно», – сказал Кристенсен в интервью после дерби с «Эспаньолом».

Кристенсена ранее связывали с возможным уходом ближайшим летом. Андреас является основным центральным защитником своего клуба, но руководству нужны деньги для решения финансовых проблем.

Кристенсен перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Челси» на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 22:00
Бетис Бетис
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.11 3.35 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
13:35 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Я очень счастлив, мы заслужили этот титул»
13:28 · Испания. Ла Лига
Кристенсен: «Очень рад, что выиграл два трофея в своём первом сезоне за «Барселону»
12:56 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Не будем предлагать Месси сумасшедшие деньги»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»
12:39 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы хотим, чтобы Фати остался в «Барселоне»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Ленгле не спешит соглашаться на полноценный переход в «Тоттенхэм»
12:13 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо готов перейти в «Астон Виллу»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гюндогана ещё не определено
09:41 · Испания. Ла Лига
Моуриньо может продолжить карьеру в «Атлетико» 2
09:35 · Испания. Ла Лига
Лапорта уже направил отцу Месси предложение о контракте до 2025 года
09:16 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Поздравляю фанатов «Барселоны» с победой в Ла Лиге»
08:51 · Испания. Ла Лига
Коке: «Атлетико» хочет выиграть оставшиеся матчи»
08:29 · Испания. Ла Лига
Бускетс намекнул, что вернётся в «Барселону»
08:23 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси после чемпионства
08:17 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны»: «Хочу, чтобы Месси вернулся»
Все новости
Рекомендуем