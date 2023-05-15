Кристенсен: «Очень рад, что выиграл два трофея в своём первом сезоне за «Барселону»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен поделился эмоциями после победы своей команды в чемпионате Испании. Напомним, ранее датчани выиграл с «сине-гранатовыми» Суперкубок Испании.

«Очень рад, что выиграл два трофея в своём первом сезоне за «Барселону». Это невероятно», – сказал Кристенсен в интервью после дерби с «Эспаньолом».

Кристенсена ранее связывали с возможным уходом ближайшим летом. Андреас является основным центральным защитником своего клуба, но руководству нужны деньги для решения финансовых проблем.

Кристенсен перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Челси» на правах свободного агента.