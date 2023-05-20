«Барселона» рассчитывает получить за Ленгле 12 миллионов евро

Каталонская «Барселона» озвучила «Тоттенхэму» свои требования по выкупу центрального защитника Клемана Ленгле. По информации от Diario AS, «сине-гранатовые» повесили на француза ценник в размере 12 миллионов евро.

«Тоттенхэм» ещё не принял решение по будущему Ленгле, который в этом сезоне выступал за команду на правах аренды. Судьба француза во многом будет зависеть от назначения нового тренера, имя которого пока неизвестно.

Сам Ленгле не против остаться в «Тоттенхэме», но при гарантии, что будет получать регулярную игровую практику. Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что защитник не входит в его планы на будущее.