Френки де Йонг считает, что сделал бы шаг назад, если бы прошлым летом перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг очень рад, что прошлым летом не поддался давлению и не перешёл в «Манчестер Юнайтед». По информации от Sport, нидерландец считает, что переезд на «Олд Траффорд» стал бы шагом назад в карьере, несмотря на потенциальное воссоединение с главным тренером Эриком тен Хагом, под руководством которого нидерландец отлично выступал в «Аяксе».

Френки не хотел покидать «Барселону» не только из-за того, что получал большую зарплату и отлично обосновался в городе. Отъезд из «Камп Ноу» воспринимался бы футболистом как большой шаг назад в карьере. Источник сообщает, что сейчас де Йонг очень счастлив в «Барселоне» и недавней победой в чемпионате Испании.