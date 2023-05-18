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«Бавария» сделала официальное предложение «Барселоне» по трансферу Бальде

18 Мая 2023 • 14:43 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
20.05 19:30

Мюнхенская «Бавария» обратилась к каталонской «Барселоне» с официальным предложением по трансферу левого защитника Алехандро Бальде. По информации от La Vanguardia, «красная машина» всерьёз нацелилась на приобретение молодого фуллбека.

«Бавария» хочет воспользоваться тем, что «Барселона» пока не продлила контракт с Бальде, чьё соглашение истекает в конце следующего сезона. Ла Лига пока не разрешает регистрировать новые сделки, что ставит будущее Бальде под угрозу.

По сведениям источника, в услугах Бальде также заинтересованы две неназванные команды из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Алехандро Бальде трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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