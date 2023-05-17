Алемани останется спортивным директором «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани принял решение остаться в клубе. Об этом сообщает испанская газета Sport. Напомним, ранее каталонский клуб объявил об уходе специалиста из команды после окончания текущего сезона. Как утверждали СМИ, Алемани перейдет в «Астон Виллу».

По сведениям источника, в среду, 17 мая, у Алемани была встреча с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой, на которой 60-летний функционер сообщил о готовности продолжить работу в клубе.

Ранее «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. На данный момент команда Хави Эрнандеса опережает идущий на втором месте «Реал» на 14 очков.