«Барселона» может включить Деста в сделку по Субименди, чтобы снизить сумму трансфера

Каталонская «Барселона» продолжает погоню за полузащитником «Реал Сосьедада» Мартином Субименди. По информации от журналиста Сике Родригеса, «сине-гранатовые» по-прежнему хотят снизить запрашиваемую сумму трансфера, которая составляет в районе 70 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Реал Сосьедад» находится в поисках нового правого защитника, поэтому «Барселона» рассчитывает снизить сумму трансфера Субименди, предложив в обмен своего фуллбека Серджино Деста, который проводит нынешний сезон в аренде за «Милан».

Напомним, Субименди является самым предпочтительным кандидатом для главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса на замену Серхио Бускетсу.