Алемани старается поскорее заключить сделку по Карраско

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани старается как можно скорее заключить сделку по трансферу вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от Sport, в «Барселоне» присутствует оптимизм насчёт того, что переход бельгийца удастся осуществить до начала предсезонного турне по США, которое стартует в июле.

У Карраско остаётся год по контракту с мадридским «Атлетико», сам футболист хочет перейти только в «Барселону» и отказывается от вариантов из Английской премьер-лиги.

Для трансфера Карраско «Барселоне» придётся раскошелится на сумму порядка 16 миллионов евро. Каталонский клуб ранее рассматривал возможность провернуть обмен, включив в сделку одного из своих игроков.