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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алемани старается поскорее заключить сделку по Карраско

20 Мая 2023 • 11:56 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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Через 8 ч. 25 мин.

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани старается как можно скорее заключить сделку по трансферу вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от Sport, в «Барселоне» присутствует оптимизм насчёт того, что переход бельгийца удастся осуществить до начала предсезонного турне по США, которое стартует в июле.

У Карраско остаётся год по контракту с мадридским «Атлетико», сам футболист хочет перейти только в «Барселону» и отказывается от вариантов из Английской премьер-лиги.

Для трансфера Карраско «Барселоне» придётся раскошелится на сумму порядка 16 миллионов евро. Каталонский клуб ранее рассматривал возможность провернуть обмен, включив в сделку одного из своих игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско Матеу Алемани трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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