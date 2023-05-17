Педри: «В детстве говорил отцу, что хочу волосы как у Иньесты»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, как в детстве подражал бывшему хавбеку «сине-гранатовых» Андресу Иньесте. Напомним, сейчас испанский полузащитник выступает за японский «Виссел Кобе».

«В детстве я говорил отцу, что хочу волосы как у Иньесты. Он сказал мне, что Андрес лысый, после чего я всерьёз задумался и всё же решил остаться таким, какой я есть», – сказал Педри в беседе с El Hormiguero.

Педри недавно выиграл свой первый чемпионский титул Ла Лиги. Полузащитник в этом сезоне провёл 26 матчей в чемпионате Испании, где записал на свой актив 6 забитых голов и результативный пас.