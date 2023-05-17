Бальде договорился о новом контракте с «Барселоной» до 2027 года

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде договорился с руководством клуба о новом контракте, который будет рассчитан до 2027 года. По информации от журналиста Феррана Корреаса, в новой сделке осталось урегулировать последние детали.

Сумма отступных по новому контракту Бальде составит один миллиард евро. Такую же цену «сине-гранатовые» ранее прописали в договоре сразу нескольких молодых игроков. Источник отмечает, что соглашение с Алехандро будет подписано после того, как Ла Лига одобрит финансовый план руководства «Барселоны».

Бальде в этом сезоне записал на свой актив гол и 6 результативных передач в чемпионате Испании.