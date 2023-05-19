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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави обсудит с Лапортой свой новый контракт на следующей неделе

19 Мая 2023 • 10:16 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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20.05 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес на следующей неделе встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой, чтобы обсудить свой новый контракт. По информации от издания Sport, стороны надеются поскорее заключить новую сделку.

Напомним, текущий контракт Хави с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона. Все стороны хотят заключить новое соглашение, ведь руководство довольно работой Эрнандеса в этом сезоне. Хави выиграл с клубом в нынешней кампании чемпионат и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что летом Хави рассчитывает получить от руководства серьёзное усиление состава. В команду может прийти до 7 новых футболистов, несмотря на финансовый кризис.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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