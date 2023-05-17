Альба вчера не обсуждал с Лапортой сокращение своей зарплаты

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба на вчерашней встрече с президентом Жоаном Лапортой не обсуждал сокращение своей зарплаты. Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, Альба и Лапорта обсуждали во вторник другие вопросы и не касались темы о сокращении зарплаты. Напомним, у Жорди остаётся год по контракту с «Барселоной», но при этом футболист после ухода Серхио Бускетса войдёт в топ-3 самых высокооплачиваемых в команде.

«Барселона» хочет сократить Альбе зарплату на 60%, но Жоржи пока не давал никаких сигналов о том, что пойдёт на такие условия.