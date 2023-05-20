«Барселона» – фаворит на трансфер Фирмино

Каталонская «Барселона» лидирует в борьбе за подписание нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который скоро станет свободным агентом после ухода из команды Юргена Клоппа. По информации от Mundo Deportivo, именно у «сине-гранатовых» сейчас больше всего шансов на трансфер бразильского форварда.

Фирмино также связывают с переходом в мадридский «Реал», который ищет нападающего для конкуренции с Каримом Бензема. Тем не менее, источник сообщает, что в гонке пока лидирует «Барселона».

Фирмино в этом сезоне забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи в Английской премьер-лиге. Бразилец покинет команду Юргена Клоппа спустя 8 лет после перехода.