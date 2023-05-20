«Барселона» и «Реал Сосьедад» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые на матч 35-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Реал Сосьедад».
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Кристенсен, Кунде, Альба, Бальде, Кесси, де Йонг, Бускетс, Дембеле, Рафинья, Левандовски
Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Субельдия, Ариц, Рико, Ле Норманн, Ильяраменди, Субименди, Мерино, Чо, Сорлот, Барренечеа.
Напомним, что это будет первый матч каталонского клуба в ранге чемпиона Испании.
Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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